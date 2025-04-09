Trabzonspor sermaye artırımına gitti

Trabzonspor'dan sermaye artırımı...

Bordo-mavililer, 3.5 milyar TL'lik gelir hedefiyle süreci başlattı. Kaynağın tamamı borçların kapatılmasına yönlendirilecek; bu tutarın önemli bir kısmının ilk ay içinde kulüp kasasına girmesi bekleniyor.

Öncelikli olarak 1,5 milyar TL'lik vergi borcu tasfiye edilecek ve böylece Trabzonspor, Türkiye'de vergi borcu bulunmayan tek kulüp haline gelecek. Bu adım, kulübün bilançosuna doğrudan olumlu yansırken, UEFA Finansal Fair Play kriterleriyle tam uyum da sağlanmış olacak.

Sermaye artışı sonrası Trabzonspor, Türkiye'de pozitif özkaynak değerine ulaşan ilk kulüp konumuna gelecek. Bu da kulübü hem mali disiplin hem de yatırımcı güveni açısından örnek bir pozisyona taşıyacak.