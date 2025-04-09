Trendyol 1. Lig’de dün

TRENDYOL 1. LİG'DE DÜN

TRENDYOL 1. Lig'de playoff potasını zorlayan Iğdır FK, sahasında güçlü takımlardan İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon en farklı yenilgisini ligin ilk yarısında 4-0'lık skorla İstanbul'dan alan yeşil-beyazlılar, karşılaşmaya ayrı bir motivasyonla çıktı. Henüz 6. dakikada Regattin ile öne geçen Iğdır FK, 28'de Gianni Bruno'yla farkı ikiye çıkardı. Sarı-siyahlılar, kenardan yapılan ortalarla ve ceza sahası dışından atılan şutlarla gol ararken sonuç alamadı. 90+3'te Ahmet Engin fileleri havalandırarak skoru belirledi: 3-0. Yeni hocası Çağdaş Çavuş'la müthiş bir ivme yakalayan Iğdır FK, son 9 karşılaşmasında kaybetmezken 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Osman Zeki Korkmaz'ın ekibinin ise 3 maçlık kazanma serisi bitti.



KEÇİÖRENGÜCÜ KAZANDI URFA ATEŞTEN KAÇAMADI

GEÇEN hafta Boluspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Şanlıurfaspor, Keçiörengücü deplasmanında hezimete uğradı: 4-1. Üç maçlık mağlubiyet serisini Manisa deplasmanında bitiren Ankara temsilcisi, Şanlıurfa'yı 5 dakikada bulduğu 3 golle bitirdi. Ev sahibi ekip 45+2'de kazanılan penaltıyı Eduart Rroca'nın gole çevirmesiyle soyunma odasına 1-0 önde ve moralli gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Keçiörengücü 49'da Rroca'nın asistinde Ezeh'le 2-0'ı buldu. 51'de Diouf'la fark açıldı. Rroca 61'de kendisinin ikinci, takımının 4. golünü ağlara gönderdi. Şanlıurfa'nın 65'te Uchenna Ogundu ile bulduğu sayı skoru ilan etmekten öteye gidemedi. Düşme potasından çıkamayan Şanlıurfa, cumartesi günü evinde Amedspor'la kritik bir maça çıkacak.



AMED 'MAÇ BENİM' DEDİ MANİSA FK İZİN VERMEDİ

GÜNÜN son maçında Amed Sportif, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Diyarbakır ekibi 36. dakikada kullanılan serbest vuruşta kaptan Uğur Adem Gezer'in kafa golüyle üstünlüğü yakaladı. 44'te ise Yılmaz Ceylan'ın şutu, savunmaya da çarparak filelerle buluştu: 2-0. İkinci devrede Manisa FK vites yükseltti. 62'de kazanılan penaltıyı Oğuz Gürbulak gole çevirerek farkı 1'e indirdi. 76'da da Diallo'nun vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti