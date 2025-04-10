ABD’de yaz aylarında FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek organizasyona, ABD'deki 11 şehirde 12 stat ev sahipliği yapacak.

GRUPLAR

Kupada Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya ve ev sahibi ABD'den birer ekip mücadele edecek.

Ev sahibi kontenjanının yanı sıra 2021-2024 yıllarında 6 konfederasyonun en üst düzey liginde şampiyon olan takımlar, turnuvaya katılma hakkı elde etti. Kalan kontenjanlar ise konfederasyonların son 4 yıldaki kulüp sıralamalarına göre dağıtıldı.

FIFA, çok kulüplü mülkiyet kriterleri karşılanmadığı gerekçesiyle Meksika ekibi Leon'u turnuvadan çıkardı. Leon'un yerine D Grubu'na dahil olacak 4. takım daha sonra açıklanacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), 4. takım sonradan açıklanacak

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

FORMAT

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvada toplam 63 maç yapılacak.

Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanacak açılış maçında Mısır ekibi Al-Ahly ile ev sahibi ülkeden Inter Miami, 15 Haziran'da karşılaşacak.

Grup maçlarının 27 Haziran'da tamamlanacağı turnuvada 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde son 16 karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek finallerin 4-5 Temmuz ve yarı finallerin 8-9 Temmuz'da oynanacağı kupa, 13 Temmuz'da New York'taki MetLife Stadı'nda yapılacak final maçının ardından sahibini bulacak.

ŞEHİRLER VE STATLAR

Turnuvada karşılaşmalar, ABD'nin Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde oynanacak.

Atlanta'da Mercedes-Benz Stadı, Charlotte'ta Bank of America Stadı, Cincinnati'de TQL Stadı, Pasadena'da Rose Bowl Stadı, Miami'de Hard Rock Stadı, Nashville'de GEODIS Park, New York'ta MetLife Stadı, Orlando'da Camping World ve Inter&Co Stadı, Philadelphia'da Lincoln Financial Field, Seattle'da Lumen Field ve Washington DC'de Audi Field, maçlara ev sahipliği yapacak.

Rekor para ödülü

Organizasyondan 2 milyar dolar gelir elde edilmesi beklenirken bu gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.

Şampiyon takım, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

Kupada para ödülü dağıtım modeli şu şekilde:

Aşamalar Kulüp başına Grup Aşaması (3 maç) Galibiyet için 2 milyon dolar Beraberlik için 1 milyon dolar Son 16 +7,5 milyon dolar Çeyrek Final +13,125 milyon dolar Yarı final +21 milyon dolar Finalist +30 milyon dolar Şampiyon +40 milyon dolar

TURNUVADA FORMA GİYECEK YILDIZLAR

Organizasyonda birçok yıldız futbolcu sahne alacak.

Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Bayern Münih'ten Harry Kane, Inter Miami'den Lionel Messi, Manchester City'den Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Ousmane Dembele başta olmak üzere çok sayıda yıldız oyuncu kupada forma giyecek.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Porto'da ise Deniz Gül, takımlarının başarısı için turnuvada görev yapacak.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD, SON ŞAMPİYON MANCHESTER CİTY

İlk kez 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı, 5 şampiyonlukla İspanya ekibi Real Madrid oldu.

Madrid ekibi, son olarak 2023'te İngiltere temsilcisi Manchester City'nin kazandığı turnuvada 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında mutlu sona ulaştı.

İspanya'dan Barcelona 3, Brezilya'dan Corinthians ve Almanya'dan Bayern Münih ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'den Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Brezilya'dan Sao Paulo, Internacional, İtalya'dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.