Arda artık yeni hocayı bekliyor!

Arda'nın geleceğini tahmin edebilmemiz için önce Real Madrid'in bugün itibariyle fotoğrafını çekmemiz lazım. Hafta sonunda La Liga'da Valencia'ya kendi evlerinde kaybettiler. Ardından medya, Real'in defansının döküldüğünün altını çizdi. Görünen köy kılavuz istemez misali Londra'da hem oyun hem de tabelada perişan oldular. Arsenal'in 3 gol attığı maçta 3 direk arasına isabetli 11 şutu var. Top oyunda 59 dakika kaldı ve İngilizler 12 km. daha fazla koştular.

Real'in ligdeki puan kaybının ardından Barcelona, Real Betis ile berabere kalmasa bugün puan farkı ligin bitimine 8 hafta kala 6 olacaktı. Şimdi fark 4 ve Santiago Bernabeu'da Real, 0-3'ün rövanşını bekliyor. İspanyol ekibi tarihi boyunca muhteşem geri dönüşlere imza atmış bir camia. Ancak Real Madrid taraftarının dün yapılan anketlerde sadece yüzde 4'ü turu geçeceklerine inanıyor. Ezcümle Carlo Ancelotti, Kral Kupası'nda finale çıktı ama ligi kaybetmeye yakın ve Arsenal de 3-0'dan turu verecek takım değil.

CARLO ANCELOTTİ KENDİ CANININ DERDİNE DÜŞTÜ

İşte bu fotoğrafla Arda Güler'e bu sezon neredeyse hiç şans vermeyen Ancelotti'nin gelecek sezon da koltuğunda oturması zor ihtimal. Arda sezon sonunda gelişmeleri takip edecek. Yeni gelecek bir teknik adamın gözdesi de olabilir, cebinde transfer listesiyle gelen bir hocanın 'Kiralık gönderilsin' diyeceği bir yetenek de. Ancak şunu kabul edelim; Arda'dan kurtarıcı olmasını beklemek zor. Kral Kupası'nda turu getiren golün kornerini atan isimdi. Buna rağmen sonraki maç kulübedeydi. Sonuç, Ancelotti canının derdine düşmüşken Arda aklına gelmez. Bundan sonrasını gelecek maçlarda göreceğiz.

AŞAĞILANDILAR

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e 3-0 kaybetmesi İspanya'yı salladı. Gazeteler, "Aşağılandılar… Mucizeye ihtiyaç var" manşetlerini attı.



İSYAN VAR!

Carlo Ancelotti'nin farklı kaybettikleri maçta Arda Güler'e hiç şans vermemesi, Real Madrid taraftarını kızdırdı. Sosyal medyada İtalyan teknik direktör için, "Ancelotti neyi bekliyor da Arda Güler'i oyuna almıyor… Modric'in yerini dolduracak tek oyuncu Arda ama sahaya sürmüyor" yorumları yaptılar.