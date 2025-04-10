Dortmund’u barçaladı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün Barcelona, evinde Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti. İspanyol ekibinin golleriniattı. PSG ise sahasında Aston Villa'yı 3-1 yendi. İngilizler Morgan Rogers'ın golüyle öne geçse de Fransız takımını zafere Doue, Kvaratskhelia ve Nuno Mendes taşıdı. Rövanşlar 15 Nisan Salı günü oynanacak. Diğer çeyrek final mücadelelerinde önceki gün Arsenal, Real Madrid'i 3-0'lık skorla devirmişti. İnter de Bayern Münih'i 2-1 yenmişti