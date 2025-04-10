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Giriş Tarihi: 10.4.2025 07:00 Son Güncelleme: 10.4.2025 07:11

Galatasaray'ı bekleyen tehlike! O isimlerle başı dertte...

Tüm odağını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarına çeviren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için kadro çalışmalarını yapan Cimbom'u bekleyen bir tehlike bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kadro planlamasında yer vermediği yıldız isimler, kulübün elini zorlayacak. İşte detaylar...

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Galatasaray’ı bekleyen tehlike! O isimlerle başı dertte...

Galatasaray'da tüm gözler, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevrilmiş durumda...

GELECEK SEZON İÇİN KADRO PLANLAMASI

Sezon sonunda iki kupaya da uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon için kadro hesaplamaları yapıyor.

Buna karşın Cimbom'u bekleyen bir tehlike olduğu ortaya çıktı.

KİRALIK GİDENLER ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın Avrupa takımlarına kiralık olarak gönderdiği yıldızları, düzenli oynama fırsatı bulamıyor.

Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren Victor Nelsson'un 10 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu mevcut.

ROMA GERİ GÖNDERİYOR

Ancak İtalyan devinin 5 maçta 196 dakika forma giyen Danimarkalı savunmacıyı geri göndermesi bekleniyor.

Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon euro opsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor.

2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR

İtalyan hücum oyuncusunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

KÖHN FORMAYI UNUTTU

Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn ise bir buçuk aydır 11'e giremiyor ve Alman ekibi tarafından 5.1 milyon euro'luk opsiyon kullanılmayabilir.

26 yaşındaki sol bek Bremen ile son maçını 1 Mart'ta oynadı.

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! O isimlerle başı dertte...
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