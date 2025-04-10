Galatasaray’ı bekleyen tehlike! O isimlerle başı dertte...

Galatasaray'da tüm gözler, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevrilmiş durumda...

GELECEK SEZON İÇİN KADRO PLANLAMASI

Sezon sonunda iki kupaya da uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon için kadro hesaplamaları yapıyor.