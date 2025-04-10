Galatasaray’ı bekleyen tehlike! O isimlerle başı dertte...

Galatasaray'da tüm gözler, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevrilmiş durumda...
GELECEK SEZON İÇİN KADRO PLANLAMASI
Sezon sonunda iki kupaya da uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon için kadro hesaplamaları yapıyor.
Buna karşın Cimbom'u bekleyen bir tehlike olduğu ortaya çıktı.
Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren Victor Nelsson'un 10 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu mevcut.
ROMA GERİ GÖNDERİYOR
Ancak İtalyan devinin 5 maçta 196 dakika forma giyen Danimarkalı savunmacıyı geri göndermesi bekleniyor.
Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon euro opsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor.
2 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR
İtalyan hücum oyuncusunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.
KÖHN FORMAYI UNUTTU
Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn ise bir buçuk aydır 11'e giremiyor ve Alman ekibi tarafından 5.1 milyon euro'luk opsiyon kullanılmayabilir.
26 yaşındaki sol bek Bremen ile son maçını 1 Mart'ta oynadı.