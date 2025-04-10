Gençlerbirliği’nden Ümraniyespor karşısında kritik galibiyet!

Gençlerbirliği 1'inci ligin 33'üncü haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 89'da Sinan Osmanoğlu ve 90+2'inci dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi. Konuk ekibin tek golü ise 60'ıncı dakikada Cebio Soukou'dan geldi.

İstanbul temsilcisinde forma giyen Benny, 50'nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan Ümraniyesporlu Lucas Joao rakibine yaptığı sert hareket sonrası 73'üncü dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 57'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 46 puanda kaldı.