Erzurum koruyamadı Çorum 1 puanı kaptı

İlk iki sırada yer alarak gelecek sezon Süper Lig'e direkt çıkmak isteyen Erzurumspor, sahasında Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti. Soğuk ve rüzgârlı bir havada oynanan mücadelede ilk devre golsüz geçildi. İkinci yarıda ev sahibi Erzurum, Tonio Teklic'in asistinde Cheikne Sylla ile 62'de fileleri sarstı: 1-0. Eşitlik için Çorum, aradığı golü ceza sahası dışından buldu. Sağ kulvardan slalomla kaleye yaklaşan Burak Süleyman, 74'te skora dengeyi getirdi. Çorum Teknik Direktörü Tuncay Şanlı çıktığı 5. maçta da (2 galibiyet- 3 beraberlik) yenilgi yaşamadı.

BOLU VE PENDİK GÜLDÜ

Günün diğer karşılaşmalarında Boluspor, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederken Pendikspor da sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.



İSTANBUL DERBİSİ ESENLER EROK'UN

TRENDYOL 1. Lig'de iki İstanbul ekibinin kapışmasında Esenler Erokspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Zirve mücadelesi veren Orhan Ak yönetimindeki kırmızı-siyahlıların 4 karşılaşmalık yenilmezlik serisi biterken, maç fazlasıyla lider Kocaelispor ile puan farkını 1'e indirme fırsatını da kaçırdı. Play-off mücadelesi veren Esenler Erok'un gollerini biri penaltıdan Junior Fernandes atarken, Atakan'ın sayısı konuk takıma yetmedi. Ev sahibinde Mücahit 69'da kırmızı kart gördü.