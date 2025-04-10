Trendyol 1. Lig’de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Adnan Deniz Kayatepe
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: Zorbay Küçük
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Adanaspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt