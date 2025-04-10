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Giriş Tarihi: 10.4.2025 14:14

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

12 Nisan Cumartesi:

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Adnan Deniz Kayatepe

13 Nisan Pazar:

13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: Zorbay Küçük

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses

14 Nisan Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Adanaspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt

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Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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