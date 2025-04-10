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Giriş Tarihi: 10.4.2025 10:47 Son Güncelleme: 10.4.2025 10:47

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

AA
Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın başlayacak

Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın başlayacak
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