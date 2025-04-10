UEFA Avrupa Ligi: Manchester United’ta Onana hatasıyla maça damga vurdu! Lyon maçında büyük tepki...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri, bu gece oynanan 4 maçla başladı.
Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olimpik Lyon sahasında ağırladığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.
ONANA DAMGA VURDU
Manchester United'ta kaleci Onana, Almada'nın frikik vuruşunda yaptığı hatayla gole sebebiyet verdi. Onana, Manchester United taraftarlarının tepkisini çekti.
BODO EVİNDE KAZANDI
Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 47 ve 69'uncu dakikalarda Saltnes'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi ve avantajı elde etti.
Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers ise evinde Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı.
TOTTENHAM FRANKFURT'U GEÇEMEDİ
İngiliz ekibi Tottenham, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın golünü 26'ncı dakikada Pedro Porro kaydederken, Frankfurt'ta 6'ncı dakikada Ekitike fileleri havalandırdı.
Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Bodo/Glimt - Lazio: 2-0
Lyon - Manchester United: 2-2
Rangers - Athletic Bilbao: 0-0
Tottenham - Eintracht Frankfurt: 1-1