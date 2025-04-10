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Giriş Tarihi: 11.4.2025 01:21

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United'ta Onana hatasıyla maça damga vurdu! Lyon maçında büyük tepki...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Lyon ile 2-2 berabere kalırken, kaleci Andre Onana yaptığı hatalarla maça damgasını vurdu. Onana, taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte detaylar...

DHA
UEFA Avrupa Ligi: Manchester United’ta Onana hatasıyla maça damga vurdu! Lyon maçında büyük tepki...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri, bu gece oynanan 4 maçla başladı.

Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olimpik Lyon sahasında ağırladığı Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Fransa temsilcisi Lyon'un golleri 25'inci dakikada Thiago Almada ve 90+5'inci dakikada Ryan Cherki'den geldi. Konuk ekibin gollerini 45+5'inci dakikada Yoro ve 88'inci dakikada Zirkzee kaydetti.

ONANA DAMGA VURDU

Manchester United'ta kaleci Onana, Almada'nın frikik vuruşunda yaptığı hatayla gole sebebiyet verdi. Onana, Manchester United taraftarlarının tepkisini çekti.

BODO EVİNDE KAZANDI

Norveç ekibi Bodo/Glimt sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 47 ve 69'uncu dakikalarda Saltnes'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi ve avantajı elde etti.

Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Rangers ise evinde Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı.

TOTTENHAM FRANKFURT'U GEÇEMEDİ

İngiliz ekibi Tottenham, evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın golünü 26'ncı dakikada Pedro Porro kaydederken, Frankfurt'ta 6'ncı dakikada Ekitike fileleri havalandırdı.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Bodo/Glimt - Lazio: 2-0

Lyon - Manchester United: 2-2

Rangers - Athletic Bilbao: 0-0

Tottenham - Eintracht Frankfurt: 1-1

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UEFA Avrupa Ligi: Manchester United'ta Onana hatasıyla maça damga vurdu! Lyon maçında büyük tepki...
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