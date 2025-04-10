Zaynutdinov aranıyor

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan transfer edilen Bakhtiyor Zaynutdinov unutuldu. Bu sezon 12 maçta 545 dakika görev alan oyuncu, uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyor. Bu sezon 14 maç kaçıran Kazak futbolcu, 31 Ocak'tan bu yana yok.
Geçtiğimiz dönem sonunda sakatlık yaşayan, sonrasında 2 aya yakın tedavi gören Bakhtiyor, yaz kampında ve sezon başında takımdan ayrı çalıştığı için sezona iyi başlayamadı. Sonrasında az sürelerle dönen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Aralık ve Ocak aylarında oynamıştı. Tempoyu kaldıramayan Bakhtiyor, 2.5 aydır ortalarda görünmüyor ve bir süre daha sakatlığı devam edecek.