Zaynutdinov aranıyor

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan transfer edilen Bakhtiyor Zaynutdinov unutuldu. Bu sezon 12 maçta 545 dakika görev alan oyuncu, uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyor.Geçtiğimiz dönem sonunda sakatlık yaşayan, sonrasında 2 aya yakın tedavi gören Bakhtiyor, yaz kampında ve sezon başında takımdan ayrı çalıştığı için sezona iyi başlayamadı. Sonrasında az sürelerle dönen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Aralık ve Ocak aylarında oynamıştı.