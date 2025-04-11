Beşiktaş haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den sürpriz karar! Mustafa Hekimoğlu...

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin 11'ini şekillendirmeye başladı.
İtalyan yıldız, performansıyla iyice gözden düşerken, ileri hatta Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili sürpriz bir karar alındı.
Norveçli hocanın, ligin kalan 8 haftalık bölümünde artık 17 yaşındaki Mustafa'ya öncelik vermeyi düşündüğü kaydedildi.
Mustafa'nın enerjisi ve ön alan baskısını beğenen Solskjaer, genç forveti Başakşehir sınavında 11'de oynatıp Immobile'yi kulübede başlatmayı planlıyor.