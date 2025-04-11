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Giriş Tarihi: 11.4.2025 07:38 Son Güncelleme: 11.4.2025 07:39

Beşiktaş haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den sürpriz karar! Mustafa Hekimoğlu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde 11'ini hazırlarken ileri hat için sürpriz bir karar aldı. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den sürpriz karar! Mustafa Hekimoğlu...

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin 11'ini şekillendirmeye başladı.

Solskjaer, 2025'te 15 maçta görev verdiği ancak 2 gol katkısı aldığı 35 yaşındaki Ciro Immobile'yi son Kasımpaşa deplasmanında 11'de oynatmış ancak devre arasında oyundan almıştı.

İtalyan yıldız, performansıyla iyice gözden düşerken, ileri hatta Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili sürpriz bir karar alındı.

Norveçli hocanın, ligin kalan 8 haftalık bölümünde artık 17 yaşındaki Mustafa'ya öncelik vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Mustafa'nın enerjisi ve ön alan baskısını beğenen Solskjaer, genç forveti Başakşehir sınavında 11'de oynatıp Immobile'yi kulübede başlatmayı planlıyor.

Genç oyuncu, bu sezon 24 maçta 465 dakika forma giyip 1 gol, 1 asist kaydetti.

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Beşiktaş haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den sürpriz karar! Mustafa Hekimoğlu...
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