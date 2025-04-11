Beşiktaş ile RAMS Başakşehir 37. kez karşı karşıya gelecek

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 44 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA 6 GOL ATILDI

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta sorun yaşıyor. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Başakşehir ile oynadığı maçlarda sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise rakibini 2-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde oynanan ilk maçta turuncu-lacivertli ekibi Tüpraş Stadı'nda 1-0 ile geçerken, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ikinci karşılaşmada ise 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

LİG MAÇLARINDA EŞİTLİK VAR

İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti.

Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 39 golle rakibine karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 16 MAÇTA 6 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 3 kez yenerken, birer defa da beraberlik ve yenilgi yaşadı. İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

KUPADA 3 MAÇ

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşılaştı.

Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonundaki grup maçı, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan müsabakada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupaya uzanmıştı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve finale yükselmişti.