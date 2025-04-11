Fatih Tekke’den kadroda değişim kararı!

NWAKAEME, VISCA VE SIKAN 11'I KOVALIYOR

Orta sahada ise mecburi bir değişim olacak. Tekke'nin, kart cezalısı olan John Lundstram'ın yerine yeniden Ozan Tufan'a görev vermesi bekleniyor. Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Danylo Sikan ise ilk 11'de kendilerine yer açmak istiyor.

F.Bahçe sınavında takımının tek golünü kaydeden Denis Draguş formasını korumaya çalışacak. Takımın hücum hattında yaşanan bu rekabeti iyi kullanmak isteyen teknik heyet, Çaykur Rizespor karşısında da baskılı ve oyunun büyük bir bölümüne hâkim olan bir takımı sahaya çıkartmak istiyor.