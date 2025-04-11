Osimhen'den canlı yayında flaş transfer sözleri: "Galatasaray kalbimde olacak"

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Osimhen "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Nijeryalı, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." dedi.