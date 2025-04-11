Thomas Reis: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık"

Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Rakibimiz Galatasaray'ın bu galibiyetini tebrik etmek istiyorum. İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Peş peşe kaybettiğimiz 3'üncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongele'nin gördüğü sarı katta dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız" diye konuştu.