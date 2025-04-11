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Giriş Tarihi: 11.4.2025 10:00

Trabzonspor yeni projeleri resmen açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, 'Kartal Tesisleri' ve 'Akyazı' projelerini açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor yeni projeleri resmen açıkladı!

Trabzonspor'un resmi açıklaması: Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; geçtiğimiz aylarda kulübümüze tahsisi tamamlanan, Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut  GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz.

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Trabzonspor yeni projeleri resmen açıkladı!
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