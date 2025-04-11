Trabzonspor’un kiralık oyuncuları fırtına gibi esiyor!

Fatih Karagümrük forması giyen Göktan ise bu haftayı sessiz geçti. İki Trabzonlu oyuncu, asist krallığı yarışında adından söz ettirirken zirvede İstanbulspor'dan Florian Loshaj (10) bulunuyor. Ayrıca bu iki isim, toplamda 8 golün altına imza attı. Teklic ağları 3 kez, Göktan da 5 defa sarstı.