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Giriş Tarihi: 11.4.2025 08:42

Trabzonspor'un kiralık oyuncuları fırtına gibi esiyor!

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor yeni sezon için yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncular ise performanslarıyla fırtına gibi esiyor. İşte Teklic ve Göktan Gürpüz'ün bu sezonki karneleri...

Trabzonspor’un kiralık oyuncuları fırtına gibi esiyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor bu hafta evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fırtına, bu maçı kazanarak taraftarına Fenerbahçe mağlubiyetini unutturmak istiyor.

TRABZONSPRO'DAN KİRALIK GİDEN OYUNCULAR FIRTINA GİBİ ESİYOR

Trabzonspor'un sezon başında farklı takımlara kiraladığı oyuncular şov yapıyor. Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'a gönderilen Tonio Teklic, asist sayısını 8'e çıkardı ve yine Trabzon'dan kiralık giden Göktan Gürpüz'ü (8) yakaladı.

Fatih Karagümrük forması giyen Göktan ise bu haftayı sessiz geçti. İki Trabzonlu oyuncu, asist krallığı yarışında adından söz ettirirken zirvede İstanbulspor'dan Florian Loshaj (10) bulunuyor. Ayrıca bu iki isim, toplamda 8 golün altına imza attı. Teklic ağları 3 kez, Göktan da 5 defa sarstı.

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Trabzonspor'un kiralık oyuncuları fırtına gibi esiyor!
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