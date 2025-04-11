Trabzonspor’un kiralık oyuncuları fırtına gibi esiyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor bu hafta evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fırtına, bu maçı kazanarak taraftarına Fenerbahçe mağlubiyetini unutturmak istiyor.
TRABZONSPRO'DAN KİRALIK GİDEN OYUNCULAR FIRTINA GİBİ ESİYOR
Trabzonspor'un sezon başında farklı takımlara kiraladığı oyuncular şov yapıyor. Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'a gönderilen Tonio Teklic, asist sayısını 8'e çıkardı ve yine Trabzon'dan kiralık giden Göktan Gürpüz'ü (8) yakaladı.