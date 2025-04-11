Kocaelikocaeli gümbür gümbür geliyor!

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, Adanaspor deplasmanına konuk oldu. Körfez ekibi, kümede kalma mücadelesi veren rakibinin gözünün yaşına bakmadı ve 4-1'lik galibiyetle şov yaptı. 5. dakikada Markao ile perdeyi açan konuk takım, 35'te Oğulcan Çağlayan, 44'te ise Rivas ile devreyi 3-0 önde kapattı. Kocaelispor ikinci yarıda vites düşürdü. Adanaspor, 49'da penaltıdan Candeias ile skoru 3-1 yaptı. 90+2'de Ryan Mendes'in penaltısını kaleci kurtardı, kural ihlali nedeniyle tekrar edildi. Mendes'in atışına Korcan yine geçit vermedi. Ancak Yeşil Burun Adalı oyuncu, kaleciden dönen topu tamamlayıp tabelayı belirledi: 4-1. İsmet Taşdemir'in ekibi yenilmezlik serisini 13 maça (6G-7B) çıkardı. Yeşil-siyahlılar 66 puana yükselirken, kalan beş haftada 7 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan doğrudan Süper Lig'e yükselecek.



Bandırma '7' bitirdi

Bandırmaspor deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça (4G-3B) çıkardı. Henüz 3. dakikada Enes Savucu'nun golüyle geriye düşen Balıkesir temsilcisi, 10'da penaltıdan Paixao ve 45+1'de Messaoudi ile soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan bordo-beyazlılar, 80. dakikada Diony'nin golüyle skoru ilan etti. Puanını 55'e yükselten Bandırma, Erzurum'un berabere kaldığı haftada puanları eşitledi ve ilk 2 sıra için inadını sürdürdü. Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.



Gençler'den inanılmaz dönüş!

SON anları nefes kesen maçta Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi, 59'da Soukou'nun golüyle üstünlüğü buldu. Maçın kaderi 73'te adeta terse döndü. Ümraniye'de Lucas Joao, kırmızı kart gördü. Bu andan itibaren gol için saldıran Gençlerbirliği, 90'da Sinan'ın vuruşuyla eşitliği yakaladı. 90+2'de ise Metehan, Başkent ekibini zafere uçurdu. Erzurum'un kayıp yaşadığı haftayı iyi değerlendiren Gençlerbirliği, puanını 57 yaparak üçüncü sıraya yükseldi.