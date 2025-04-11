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Giriş Tarihi: 11.4.2025 14:08 Son Güncelleme: 11.4.2025 14:48

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı. Yarı final heyecanı Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. İşte zorlu karşılaşmaların tarihleri...

Türkiye Kupası’nda yarı final maçlarının programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı final, 22 Nisan'da Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek kupanın dışına itmeyi başarmıştı.

Konyaspor ise sahasında TFF 2.Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK

22 Nisan salı günü saat 20:30'da oynancak zorlu eşleşmede, kazanan taraf adını finale yazdıracak.

TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI HEDEFLİYOR

Daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götüren Trabzonspor, 24 Nisan'da evinde Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Bordo-mavililer çeyrek finalde, Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etmişti.

GÖZTEPE, İNÖNÜ'DE TURLADI

Ege temsilcisi ise Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Tek maç usulündeki formatta kazanan ekip finale yükselecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonun yayınladığı program.

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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu!
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