Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı final, 22 Nisan'da Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
G.SARAY, F.BAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ
Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek kupanın dışına itmeyi başarmıştı.
KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK
22 Nisan salı günü saat 20:30'da oynancak zorlu eşleşmede, kazanan taraf adını finale yazdıracak.
TRABZONSPOR 10. KEZ KUPAYI HEDEFLİYOR
Daha önce bu kupayı 9 kez müzesine götüren Trabzonspor, 24 Nisan'da evinde Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Bordo-mavililer çeyrek finalde, Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etmişti.