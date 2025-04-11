Yunus Akgün: "5. yıldızı takmak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunus, "Burası zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk. Samsunspor iyi işler yapıyor. Burada kazanmak çok önemliydi. Artık finale yaklaşıyoruz, mayıs da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz." dedi.

"AĞRILARIM DAHA İYİYE GİDİYOR"

Milli futbolcu, sağlık durumla ilgili soruyu, " Ağrılarım daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak da toparlamaya başladım. Takıma daha çok katlı sağlamak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın yeni tesislerine taşınmasını da değerlendiren Yunus Akgün, Florya'da büyüdüğü için yeni tesisin kendisine farklı geldiğini, yeni tesise de bir şampiyonluk getirmek istediklerini dile getirdi.

GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

Yunus Akgün, maçtaki gol sevinciyle ilgili olarak da "Apo abi ile Eren, milli takımda yapmıştı, hoşumuza gidiyordu. İnşallah daha çok gol atarsam bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuşu.

Kalan bütün maçların zor geçeceğini aktaran milli futbolcu, "Her maç zor artık, sona yaklaşıyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.