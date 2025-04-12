Beşiktaş’ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılının ilk Divan Kurulu toplantısı yapılıyor.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu da belli oldu. Siyah-beyazlılar, 31 Aralık 2024 itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin tl borcunun olduğunu açıkladı.