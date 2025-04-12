Ezeli rakipler Simon Banza yarışına girdi

Lig'in iki devi, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza'yı transfer etmek için harekete geçti.Bordo-mavili ekip ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı kaydedilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.