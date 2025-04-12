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Giriş Tarihi: 12.4.2025

Ezeli rakipler Simon Banza yarışına girdi

Ezeli rakipler Simon Banza yarışına girdi
SÜPER Lig'in iki devi, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza'yı transfer etmek için harekete geçti. Portekiz'de yayın yapan O'Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Demokratik Kongolu santrforu kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavili ekip ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı kaydedilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Simon Banza, Karadeniz ekibinde bu sezon 28 maçta 20 gol ve 5 asist kaydetti.
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Ezeli rakipler Simon Banza yarışına girdi
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