Ezeli rakipler Simon Banza yarışına girdi

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Lig'in iki devi, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza'yı transfer etmek için harekete geçti. Portekiz'de yayın yapan O'Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Demokratik Kongolu santrforu kadrosuna katmak istiyor.
Bordo-mavili ekip ile olan sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı kaydedilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Simon Banza, Karadeniz ekibinde bu sezon 28 maçta 20 gol ve 5 asist kaydetti.