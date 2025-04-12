Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 38. randevuda
Giriş Tarihi: 12.4.2025 12:28

Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 38. randevuda

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

AA
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 38. randevuda

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan 18 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 7 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 32 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

Sivas'ta oynanan son lig maçında iki takım, geçen sezon 2-2 berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 38. randevuda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz