Gol rekoru kırıldı

TRENDYOL 1. Lig'de hafta içinde oynanan 33. hafta müsabakalarında takımlar, 36 golle bu sezon hafta bazında en fazla gol sayısına ulaştı. 20 takımdan sadece İstanbulspor ağları bulamadı. Ligde en az gol ise 3 ve 21. haftada atıldı. Bu iki haftada 18'er gol kaydedildi. Bugün başlayacak 34. hafta mücadelesi pazartesi günü tamamlanacak. Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 5 takımın playoff'ta Süper Lig'e 3. vizeyi almak için uğraşacağı ligin son 4 sırasındaki ekip de 2. Lig'e gerileyecek. Bu arada 33. haftada deplasmanda Adanaspor'u 4-1'lik skorla geçen Kocaelispor, bitime 5 hafta kala 3. sıraya yükselen Gençlerbirliği ile 9 puanlık farkını korudu. Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, alınacak sonuçlara göre 35. haftada Esenler Erokspor deplasmanındaki maçın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

34. HAFTA PROGRAMI

BUGÜN

16.00 İstanbul-A. Keçiörengücü 19.00 Şanlıurfa-Amed S.F.

YARIN

13.30 Sakarya-Pendik 16.00 Karagümrük-G.Birliği 19.00 Ankaragücü-Bolu 19.00 A.Çorum-Manisa

PAZARTESİ

14.00 Bandırma-Iğdır FK 17.00 Ümraniye-Esenler Erok 20.00 Adana-Erzurum 20.00 Kocaeli-Yeni Malatya