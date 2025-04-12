Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı!

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ
Bu mağlubiyetle bilrikte Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. İzmir ekibi son 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
DENİZ 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Konyaspor'un 20 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş, Süper Lig'de 4 maçtır kalesini gole kapatıyor. Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.