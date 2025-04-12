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Giriş Tarihi: 12.4.2025 18:11

Göztepe'nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı!

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Göztepe ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamadı.

Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı!

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ

Bu mağlubiyetle bilrikte Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. İzmir ekibi son 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

DENİZ 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Konyaspor'un 20 yaşındaki genç kalecisi Deniz Ertaş, Süper Lig'de 4 maçtır kalesini gole kapatıyor. Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Göztepe'nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı!
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