Hakan Daltaban: Beşiktaş camiasından özür diliyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş camiasından özür dilediklerini söyleyen Hakan Daltaban, "Çok daha güzel şeyleri konuşmak için burada olmayı arzu ederdim ama öncelikle maçın hakemini tebrik ediyorum. Rakibimiz Başakşehir'i tebrik ediyorum. Maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü bugün taraftarımızın yaşadığını gördük. Bir yönetim kurulu üyesi olarak, yönetim kurulum adına bu açıklamayı yapmak zorundayım.

Çok üzgünüz. Bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili birtakım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, Beşiktaş formasının anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biriyim, bireyim.

Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Camiamızdan, başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum. Şu anda tek hedefimiz ligi üçüncü bitirmek. Bununla ilgili çalışmaları yapmak. Bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz. Mazeret var mı? Yok. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibimizin sportmenliğiyle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yönetime geleli 100 gün oldu. Bu futbolcularımıza, var olan mevcut futbolcularımıza Beşiktaşlılık ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Bütün camiamızdan özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

'BU SENEYİ BU ŞEKİLDE KAPATACAĞIZ'

Gelecek sezon daha güzel planları ve projeleri olduğuna değinen Daltaban, "İyi günlerde karşınızdayız. Kötü günlerde de karşınızda olma zorunluluğumuz var. Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri Beşiktaşlılık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu, her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün eforumuzu yansıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün Beşiktaş camiasına en derin sevgi ve saygılarımla ve bu maç dolayısıyla özürlerimle karşılamaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.