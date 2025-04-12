Keçiörengücü, İstanbulspor’u 2 golle geçti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 81. dakikada Arda Şengül ve 83. dakikada Dembele kaydetti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Batuhan Kolak, Abdülhamit Söyler, Furkan Ulu
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 48 Yusuf Ali Özer), Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Krstovski (Dk. 68 Sambissa), Loshaj (Dk. 82 Kerem Şen), Diarra (Dk. 82 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere (Dk. 79 Süleyman Luş), Marcos Silva, Erkam Develi, Camara, Rroca (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın), Ezeh, Diouf (Dk. 39 Dembele)
Goller: Dk. 81 Arda Şengül, Dk. 83 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Ali Dere, Dk. 45+5 Arda Şengül (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 51 Diarra, Dk. 74 Okan Erdoğan (Uğur Okulları İstanbulspor)