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Giriş Tarihi: 12.4.2025 19:22

Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson'dan 7. asist

İngiltere Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson, ligdeki 7. asistine imza attı. Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist kaydetti

AA
Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson’dan 7. asist

Manchester City'nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı.

Premier Lig'den paylaşılan istatistiklere göre, Manchester City'de 56. dakikada James McAtee'nin golünün asistini yapan Ederson, lig tarihinde 7. asistini kaydetti.

Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi.

Ederson'un en yakın takipçisi olan ve son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.

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Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson'dan 7. asist
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