Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Beşiktaş - Başakşehir | Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 12.4.2025 17:19 Son Güncelleme: 12.4.2025 18:03

SON DAKİKA: Beşiktaş - Başakşehir | Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında Başakşehir FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Siyah-beuazlı takım, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üçüncülük için önemli bir adım atmak istiyor. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu...

SON DAKİKA: Beşiktaş - Başakşehir | Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, , Muçi, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmesi için, ligi ilk dört içinde bitirmesi gereken Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, tüm konsantrasyonunu kalan maçlara yoğunlaştırmaya çalışıyor. Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını yeniden boyutlandıran siyah-beyazlılar, bu başarıyı sonraki iki maça yansıtamadı.

Beşiktaş, önce kupada Göztepe'ye 3-1 yenildikten sonra, ligde de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Son beş maçta Galatasaray dışında galibiyeti olmayan siyah beyazlılar 48 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile'nin 3 sarı kartı var. Bu futbolculardan Emirhan sakat olduğu için kadroda olmayacak. Diğer 4 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32'nci haftadaki Göztepe deplasmanında yer alamayacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Başakşehir | Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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