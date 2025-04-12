SON DAKİKA: Beşiktaş - Başakşehir | Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, önce kupada Göztepe'ye 3-1 yenildikten sonra, ligde de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Son beş maçta Galatasaray dışında galibiyeti olmayan siyah beyazlılar 48 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile'nin 3 sarı kartı var. Bu futbolculardan Emirhan sakat olduğu için kadroda olmayacak. Diğer 4 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32'nci haftadaki Göztepe deplasmanında yer alamayacak.