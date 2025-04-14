Avrupa aşkına!

Selçuk İnan idaresinde gümbür gümbür bir performans ortaya koyan Gaziantep FK, Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçta konuk takım, Vincent Aboubakar ile öne geçti. Ancak devre bitmeden Gaziantep'te Emmanuel Boateng, 45+3'te anında cevap verdi: 1-1. İlk yarısı eşitlikle biten karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar golle başladı. Halil Dervişoğlu, 59'da Gaziantep'i üstünlüğe taşıdı.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Selçuk İnan'ın takımı, evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. 42 puanla 7. sıraya yükselen Gaziantep FK, Avrupa kupası için iddiasını sürdürdü.
Üst üste 3. maçını da yenilgiyle geçen Hatay ise 19 puanda kaldı.