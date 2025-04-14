Avrupa aşkına!

Selçuk İnan idaresinde gümbür gümbür bir performans ortaya koyan Gaziantep FK, Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçta konuk takım, Vincent Aboubakar ile öne geçti.Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Selçuk İnan'ın takımı, evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.Üst üste 3. maçını da yenilgiyle geçen Hatay ise 19 puanda kaldı.