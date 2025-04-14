Ertuğrul Doğan’dan flaş Uğurcan Çakır sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu.
Doğan, yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü'nün sözlerine yanıt verirken, son dönemde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın transfer durumu hakkında da çarpıcı sözler söyledi.
Hulusi Belgü, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın ardından, "Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük." demişti. Ertuğrul Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray maçına da bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz." sözleriyle karşılık verdi.
''ALİ BEY DE ARADI''
''Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."
''UĞURCAN'IN AVRUPA HAYALİ VAR''
"Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz."
"Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna Ertuğrul Doğan, "Böyle bir görüşmemiz olmadı." dedi.