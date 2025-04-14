Ertuğrul Doğan’dan flaş Uğurcan Çakır sözleri!

''ALİ BEY DE ARADI''

''Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi."