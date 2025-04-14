Futbolcularım zoru başarıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ozan ve Folcarelli'yi kutlayarak başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da yükseliyor. Onlar antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyor. Adana Demir, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım.Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta olmayacak. Daha iyi olabiliriz ama zaman meselesi."