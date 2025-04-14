Hatayspor, Murat Şahin ile yollarını ayırdı mı? Resmi açıklama geldi…

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yönetim kurumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır.

Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu"