Merih Demiral, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı!

MERİH DEMİRAL: EN GENÇ OYUNCUYUM

Players Executive Programme'a kabul edilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine açıklamalarda bulunan Merih Demiral, şunları söyledi: "FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkanı vermesini son derece değerli buluyorum