Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen ve Mourinho'dan sonra bu kez Tayfur Bingöl!
Giriş Tarihi: 15.4.2025 00:00 Son Güncelleme: 15.4.2025 00:03

Osimhen ve Mourinho'dan sonra bu kez Tayfur Bingöl!

Victor Osimhen ve Jose Mourinho’dan aldığı hırkalar ile gündeme gelen genç taraftar, bu kez Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl’den forma aldı.

TARIK Z. AKAN TARIK Z. AKAN
Osimhen ve Mourinho’dan sonra bu kez Tayfur Bingöl!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan aldığı hırkalar ile gündeme gelen bir taraftar, bu kez Eyüpsporlu Tayfur Bingöl'ün formasını aldı.

Tecrübeli futbolcu Tayfur maç sonu yaşanan olayı SABAH Spor'a anlattı.

''İçerde ekstra formam vardı, çok heyecanlıydı. Bende formayı kendisine verdim ve hatıra saklayacağını söyledi'' dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osimhen ve Mourinho'dan sonra bu kez Tayfur Bingöl!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz