Osimhen ve Mourinho’dan sonra bu kez Tayfur Bingöl!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan aldığı hırkalar ile gündeme gelen bir taraftar, bu kez Eyüpsporlu Tayfur Bingöl'ün formasını aldı.

Tecrübeli futbolcu Tayfur maç sonu yaşanan olayı SABAH Spor'a anlattı.

''İçerde ekstra formam vardı, çok heyecanlıydı. Bende formayı kendisine verdim ve hatıra saklayacağını söyledi'' dedi.