Sonuna kadar varım!

Bodrum deplasmanındaBrezilyalı yıldız, geçen haftafarkı getirmişti. Talisca,seriye Sivas'ta devam etti.Fenerbahçe formasıylaSüper Lig'de gol sayısını9 müsabakada 6'ya çıkardı.TAlisca muhteşem frikiğini şöyle anlattı:Çok iyi futbolculardan oluşan bir takımımız var. Oynayan oynamayan herkes çok kaliteli. Böyle bir kadroda iyi oyun sergilemek kolay."Trabzonspor maçında kendisinin 3'üncü, takımın 4. golü olan uzaktan attığı ve günlerce konuşulan muhteşem füzesinin ardından Talisca dün de frikikçiliğini konuşturdu. Ali Şaşal'ın kapattığı köşeden ağları buldu.Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, maçın ardından şampiyonluk şanslarının G.Saray'ın üstünde olduğunu söyledi. Belgü, "Çok zor bir deplasmandı. 11 puan geriden geldik. 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Hakemlerle ilgili, ''Yabancı VAR'la daha iyi sonuçlar alındığını hepimiz görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Süper Lig'in ilk yarısında 7 Aralık 2024'te oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında yenilmedi.konumundaki sarı-lacivertliler, aynı zamandaF.Bahçe'de golcüler kadar kalesinde yıldızlaşan Dominik Livakovic de Sivasspor'dan alınan 3 puanda başroldeydi. Hırvat eldiven, Efkan'ın yılın en güzel gollerinden biri olacak vuruşunda etkisiz kaldı ancak 4 kritik kurtarışla takımı oyunda tuttu.Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harika çıkardı.Bekir Böke'nin sağ ayak içiyle çektiği şut Livakovic'ten döndü. Hemen ardından seken top Murat Paluli'nin önüne geldi. Murat'ın vuruşu Hırvat eldivende kaldı.Efkan'ın serbest vuruşunu Livakovic dışarı çeldi.