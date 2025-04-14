Sonuna kadar varım!

TALİSCA'DAN SERİ ÜRETİM!
Bodrum deplasmanında 4-2'lik skora 1 golle katkı veren
Brezilyalı yıldız, geçen hafta Trabzon deplasmanında hattrick'le
farkı getirmişti. Talisca,
seriye Sivas'ta devam etti. Üst üste üçüncü maçında 5. golüne müthiş bir frikikle ulaştı.
Fenerbahçe formasıyla
Süper Lig'de gol sayısını
9 müsabakada 6'ya çıkardı.
ÖZ GÜVENLE VURUYORUM
TAlisca muhteşem frikiğini şöyle anlattı: "Fauller olduğunda topun başına geçince çok öz güvenli oluyorum zaten. İkinci frikikte de yine aynı şekilde vurdum ama kaleci bu kez iyi bir kurtarış yaptı.
Çok iyi futbolculardan oluşan bir takımımız var. Oynayan oynamayan herkes çok kaliteli. Böyle bir kadroda iyi oyun sergilemek kolay."
MUHTEŞEM GOLLERE DEVAM
Trabzonspor maçında kendisinin 3'üncü, takımın 4. golü olan uzaktan attığı ve günlerce konuşulan muhteşem füzesinin ardından Talisca dün de frikikçiliğini konuşturdu. Ali Şaşal'ın kapattığı köşeden ağları buldu.
'ŞAMPİYONLUK AVANTAJI BİZDE'
Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, maçın ardından şampiyonluk şanslarının G.Saray'ın üstünde olduğunu söyledi. Belgü, "Çok zor bir deplasmandı. 11 puan geriden geldik. 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Hakemlerle ilgili, ''Yabancı VAR'la daha iyi sonuçlar alındığını hepimiz görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
ENLERİN TAKIMI YENİLGİYİ UNUTTU
Süper Lig'in ilk yarısında 7 Aralık 2024'te oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında yenilmedi. 15 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 2025 senesinde Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (11), gol atan (34) ve puan toplayan (35) takım
konumundaki sarı-lacivertliler, aynı zamanda 29 maçta 74 golle, en yakın takipçisi Galatasaray'a 3 gol fark attı. 27 golle de yine şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibinden 2 gol az yedi.
KURTARIŞLARIYLA DOMİNE ETTİ
F.Bahçe'de golcüler kadar kalesinde yıldızlaşan Dominik Livakovic de Sivasspor'dan alınan 3 puanda başroldeydi. Hırvat eldiven, Efkan'ın yılın en güzel gollerinden biri olacak vuruşunda etkisiz kaldı ancak 4 kritik kurtarışla takımı oyunda tuttu. 5. dakikada
Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harika çıkardı. 29'da
Bekir Böke'nin sağ ayak içiyle çektiği şut Livakovic'ten döndü. Hemen ardından seken top Murat Paluli'nin önüne geldi. Murat'ın vuruşu Hırvat eldivende kaldı. 80'de
Efkan'ın serbest vuruşunu Livakovic dışarı çeldi.