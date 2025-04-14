Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor - Iğdır FK maçında puanlar paylaşıldı!

Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle bitti.
Iğdır FK'nin golünü 7'nci dakikada Adrien Regattin atarken, Bandırmaspor'un beraberlik golü ise 22'nci dakikada Billel Messaoudi'den geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti. Iğdır FK, ise 49 puana çıktı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 64 Mulumba), Paulinho (Dk. 64 N'Dongala), Diony, Hakan Bilgiç (Dk. 85 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Paixao), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Gökcan Kaya, Eysseric, Bruno (Dk. 84 Thuram), Regattin (Dk 90+4 Conte), Cebrail Karayel, Muammer Sarıkaya, Caner Cavlun (Dk. 78 Avramovski), Ethemi (Dk. 46 Ahmet Engin)
Goller: Dk. 7 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı Kart: Dk. Dk.90+1 Cebrail Karayel (Alagöz Holding Iğdır FK)