Umut Bozok: Arda hoca, gelecek için en iyi Türk hocalardan birisi olabilir

Süper Lig'in 31'inci haftasında Eyüpspor sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eflatun-sarılı ekibin tecrübeli golcüsü Umut Bozok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Umut Bozok, "Çok mutluyuz. Çok güzel hedeflerimiz var. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Ligin en zor maçlarından biri olabilir. Çok saygıyla, ciddiyetle oynadık bu maçı. 3 puanla dönüyoruz" diye konuştu.

'GOL ATMAK FORVETLER İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ŞEY'

Gol atmanın forvet oyuncuları için çok özel olduğunu dile getiren Bozok, "İlk 11 oynadığım son maç 2 sene önce olabilir. Hoca da bana bugün fırsat verdi. Çok mutluyum. Gol atmak forvetler için çok özel bir şey. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

'ARDA HOCA GELECEK İÇİN EN İYİ TÜRK HOCALARDAN BİRİSİ OLABİLİR'

Teknik direktör Arda Turan'ın Türkiye'deki her futbolcu için özel bir isim olduğunu belirten Umut Bozok, "Arda hoca hepimiz için çok ayrı. Türkiye'deki her futbolcu için çok ayrı. Zaten buraya gelme sebeplerimden birisi. Çok yardımcı oldu. Hoca ile çok çalışmak istedim. Ben de fırsat verince karşılığını en iyi şekilde göstermek istiyorum. İnanılmaz bir hoca. Gelecek için en iyi Türk hocalardan birisi olabilir. Çok mutluyum. İnşallah hoca ile güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

'KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK'

Avrupa'ya katılmayla ilgili düşünceleri sorulan Umut Bozok, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah diyelim. Adım adım, yavaş yavaş her hafta final oynuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ortam çok güzel, her şey çok güzel. Aile ortamı var. Hayırlısı."