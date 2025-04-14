Yumruk mahkemelik oldu

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki temasa dönüşmüştü. Arat'ın avukatı Altın Mimir yaşananlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini ifade eden Mimir, "Bu saldırı tüm Beşiktaş camiasına yapılmış bir saldırıdır" dedi.Divan Kurulu'nda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan şiddet içerikli görüntülere Arat'ın görevi bırakmasının ardından başkanlık görevini yürüten Hüseyin Yücel'den tepki geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel, "Beşiktaş camiası uzun zamandır maalesef çok gergindir. Bu gerginliklerin tohumları da yıllar önce atılmıştır. Herkes aklıyla hareket etmelidir. Lafta değil özde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Şu net bir şekilde bilinmelidir: Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir" ifadelerini kullandı.