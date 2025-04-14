Zubkov fırtınası

Trabzonspor'a devre arasında katılan Oleksandr Zubkov, gol sayısını 5'e yükseltti. Ukraynalı yıldız, bordo-mavili takımın tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol birden atan ilk yabancı oyuncu oldu. Maçın ardından şöyle konuştu: "Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."Teknik direktör Fatih Tekke'nin bu sezon Mendy'nin yerine 11'de ilk kez şans verdiği Folcarelli, başarılı bir oyun ortaya koydu.Yüzde 85 pas isabetiyle oynarken 2 de pas arası gerçekleştirdi.