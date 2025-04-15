Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Bu sezon hem saha içi hem de saha dışı sorunlarla boğuşan Beşiktaş, bir de sakatlıklarla boğuşuyor. Kısıtlı kadrosu ile mücadele eden siyah-beyazlılar bu kez de Ernest Muçi'yi kaybetti.