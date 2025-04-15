Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Yıldız isim geri döndü

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamlandı.

Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.