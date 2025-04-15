İşte ‘bek’lenen katkı!

Trabzonspor'daRizesporkarşılaşmasında sahne iki golleZubkov'undu. Ancak bordomavilitakımda bekler performanslarıylaön plandaydı.Takımın hem savunma hem de hücumorganizasyonlarında önemli roller üstlenenbu ikilinin performansı büyükbeğenitopladı.Ligin ilkyarısındaGaziantepFK ile çık- tığı16 maçta 1 asist yapanMalheiro ise 4 asiste ulaşarakkariyerindeki en yüksek sayıyıgördü. Ayrıca Trabzonspor'da