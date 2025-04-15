Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig’e geliyor...

AMATÖRDEN ZİRVEYE

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.

Kocaelispor'un kalan 4 haftadaki maçları şöyle:

Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KADİR GENÇ: "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, Kocaelispor'un ait olduğu Süper Lig'e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu söyledi.

Esenler Erokspor maçından aldıkları galibiyetle 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e kavuşmak istediklerini belirten Genç, "Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor'u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz." dedi.

Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını dile getirerek, "Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.