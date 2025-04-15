Marek Hamsik’in jübile maçına yıldızlar geçidi! Abdullah Avcı ile yeniden buluşuyor...

Trabzonspor'da beraber çalışan Abdullah Avcı ve Marek Hamsik, yeniden bir araya gelecek.
ABDULLAH AVCI TEKLİFİ KABUL ETTİ
Marek Hamsik, kariyerinde kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Abdullah Avcı'yı jübilesine davet etti ve takımının teknik direktörü olmasını istedi.
JÜBİLE MAÇI FORMATI VE KATILIMCILAR
Format: İki günlük futbol festivali. İlk gün gençlik turnuvaları ve Hamsik Academy gösterileri, ikinci gün ise yıldızların sahne alacağı ana jübile maçı.
BAKASETAS, ÖMÜR VE MERTENS...
Katılımcılar: Hamsik'in Napoli (Higuain, Mertens, Insigne, Lavezzi, Blerim Džemaili ve Milan Škriniar gibi isimler bekleniyor), Trabzonspor (Ömür, Bakasetas gibi isimler muhtemel) ve Slovakya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşlarının katılması bekleniyor. Avcı'nın Rolü: Marek Hamsik'in takımının teknik direktörlüğünü üstlenecek.
ABDULLAH AVCI: BÜYÜK BİR ONUR
Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, bu nazik davetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Hamsik'in sadece saha içi değil, saha dışı liderliğine de vurgu yaptı. "Jübilesinde yanında olmak ve takımını yönetmek benim için büyük bir onur" diyen Avcı'nın, bu özel maç için hazırlıklara başladığı ve Trabzonspor Kulübü'nün de organizasyona destek vereceği ifade ediliyor.