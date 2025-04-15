Marek Hamsik’in jübile maçına yıldızlar geçidi! Abdullah Avcı ile yeniden buluşuyor...

ABDULLAH AVCI: BÜYÜK BİR ONUR

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, bu nazik davetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Hamsik'in sadece saha içi değil, saha dışı liderliğine de vurgu yaptı. "Jübilesinde yanında olmak ve takımını yönetmek benim için büyük bir onur" diyen Avcı'nın, bu özel maç için hazırlıklara başladığı ve Trabzonspor Kulübü'nün de organizasyona destek vereceği ifade ediliyor.