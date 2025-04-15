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Giriş Tarihi: 15.4.2025 17:07 Son Güncelleme: 15.4.2025 17:09

Marek Hamsik'in jübile maçına yıldızlar geçidi! Abdullah Avcı ile yeniden buluşuyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’un eski yıldızı Marek Hamsik’in jübile maçı için yaptığı teknik direktörlük talebini kabul etti.

Marek Hamsik’in jübile maçına yıldızlar geçidi! Abdullah Avcı ile yeniden buluşuyor...

Trabzonspor'da beraber çalışan Abdullah Avcı ve Marek Hamsik, yeniden bir araya gelecek.

ABDULLAH AVCI TEKLİFİ KABUL ETTİ

Marek Hamsik, kariyerinde kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Abdullah Avcı'yı jübilesine davet etti ve takımının teknik direktörü olmasını istedi.

JÜBİLE MAÇI 4-5 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Avcı bu talebi kabul etti. Slovak yıldızın jübilesi 4-5 Temmuz'da Bratislava'da yapılacak

JÜBİLE MAÇI FORMATI VE KATILIMCILAR

Format: İki günlük futbol festivali. İlk gün gençlik turnuvaları ve Hamsik Academy gösterileri, ikinci gün ise yıldızların sahne alacağı ana jübile maçı.

BAKASETAS, ÖMÜR VE MERTENS...

Katılımcılar: Hamsik'in Napoli (Higuain, Mertens, Insigne, Lavezzi, Blerim Džemaili ve Milan Škriniar gibi isimler bekleniyor), Trabzonspor (Ömür, Bakasetas gibi isimler muhtemel) ve Slovakya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşlarının katılması bekleniyor. Avcı'nın Rolü: Marek Hamsik'in takımının teknik direktörlüğünü üstlenecek.

ABDULLAH AVCI: BÜYÜK BİR ONUR

Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, bu nazik davetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Hamsik'in sadece saha içi değil, saha dışı liderliğine de vurgu yaptı. "Jübilesinde yanında olmak ve takımını yönetmek benim için büyük bir onur" diyen Avcı'nın, bu özel maç için hazırlıklara başladığı ve Trabzonspor Kulübü'nün de organizasyona destek vereceği ifade ediliyor.

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Marek Hamsik'in jübile maçına yıldızlar geçidi! Abdullah Avcı ile yeniden buluşuyor...
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