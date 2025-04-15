Merih Demiral: "Genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum"

Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrim içi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak.

İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor. 27 yaşındaki millî futbolcu aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.

Bu prestijli programa Türkiye'den kabul edilen ilk futbolcu olan Demiral, açıklamalarda bulundu.

"TÜRK BAYRAĞINI FUTBOLUN KARAR VERİCİ MEKANİZMALARINDA DA TEMSİL EDEBİLMEK ÖNEMLİ"

Türk bayrağını karar verici mekanizmalarda temsil etmenin önemini vurgulayan Merih Demiral, "Futbolculuk kariyerim devam ederken, bir yandan da geleceğe hazırlanmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu program sayesinde futbolun yönetimsel tarafını en yetkin isimlerden öğrenme fırsatı bulmak, benim için önemli bir adım. Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve eksikliğini zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"GENÇ TÜRK FUTBOLCULARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Programda yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizen Merih Demiral, genç futbolculara örnek olmak istediğini de söyledi. Demiral, "Bu programa Türkiye'den katılan ilk futbolcu olmak büyük bir onur. Özellikle genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil; aynı zamanda büyük bir sektör. Bu sektörün içinde yer alarak, gençlere 'kendinizi sadece sahaya değil, hayatın her alanına hazırlayın' mesajını vermek istiyorum. Aktif kariyerim devam ederken böyle bir adım atmak, futbol sonrası için sağlam bir temel oluşturacak ve böylece farklı bir yol da açmak istiyorum" dedi.