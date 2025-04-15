Merih Demiral’a FIFA’dan büyük onur

Arabistan kulübü Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, büyük başarıya imza attı. 27 yaşındaki stoper,Bu program, oyuncuların futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Javi Martinez gibi dünyaca ünlü oyuncular da yer alıyor.