Sakatlıkta zirvede!

Bu sezon hem saha içi hem de saha dışı sorunlarla boğuşan Beşiktaş, bir de sakatlık kâbusu yaşıyor. Kısıtlı kadrosu ile mücadele eden siyah-beyazlılar bu kez de Ernest Muçi'yi kaybetti. Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından 24 yaşındaki hücumcunun da kaybedilmesi canları sıktı. Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcu, adale sakatlığı nedeniyle 3 hafta oynamayacak.

DİVAN KURULU İÇİN SORUŞTURMA

Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan Kartal, bu alanda ligde lider durumda. Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor. Emirhan'ın durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda yine Başakşehir maçındaki gibi Svensson stoper oynayacak. Öte yandan Beşiktaş, Divan Kurulu toplantısındaki olaylarla ilgili kulüp disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'DÖRT BÜYÜKLER'İN ZARARI 5.6 MİLYAR TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024- 25 sezonunun ilk 9 ayında 5.6 milyar lira zarar etti. Bu zararın dönemsel kur karşılığı 147.9 milyon Euro oldu. 2.24 milyar TL geliri, 4.21 milyar TL gideri olan Trabzonspor, 1.97 milyar TL ile en fazla zarar eden kulüp oldu. Onu 6.12 milyar TL gelirine rağmen 7.56 milyar TL harcama yapan Beşiktaş (zarar 1.44 milyar TL) izledi. Fenerbahçe'nin 8.52 gelir, 9.64 harcama sonucu 1.12 milyar lira zararla kapattığı dönemde Galatasaray da 9.88 gelir, 10.95 harcama ile 1.07 milyar lira zarar etti.